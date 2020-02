Darts-Spieler Hofmann: "Bin nicht der Fußballgott"

Zweites Standbein für Steffen Hofmann! Rapids Talente-Manager startet eine Karriere als Darts-Spieler. In Wien tritt er gegen die Weltelite an. "Heute" fragte nach.

Sport-Comeback von Steffen Hofmann! Der langjährige Rapid-Kapitän, der die Fußballschuhe 2018 an den Nagel hängte, startet als Darts-Spieler durch . Am 10. April duelliert er sich bei der Vienna Darts Gala mit Größen wie Phil Taylor (16 WM-Titel), Raymond van Barneveld (fünf WM-Titel), Mensur Suljovic und "Pfeil-Lady" Fallon Sherrock."Dass ich mich mit solchen Legenden messen darf, ist kaum in Worte zu fassen", freut sich Hofmann im-Talk.Das Training hat der 39-Jährige längst aufgenommen. "Ich habe früher immer wieder mal gespielt, aber nicht regelmäßig. Jetzt trainiere ich natürlich mehr – ich will mich ja nicht blamieren", grinst die grün-weiße Ikone.Talent ist durchaus erkennbar, wie ein Facebook-Foto erahnen lässt. Es zeigt Hofmann mit dem Darts-Highscore von 180 Punkten (drei Pfeile in der Triple 20). "Das Bild ist nicht gestellt", versichert er. "Zwei Mal ist mir das schon passiert, gelungen will ich gar nicht sagen." Eine Übungseinheit mit Suljovic ist dennoch geplant. "Schließlich ist er ja Rapid-Fan."Offen ist, welchen Darts-Spitznamen sich Hofmann zulegt. "Fußballgott" vielleicht? "Nein, so würde ich mich selbst nie nennen. Das wollte ich schon in meiner aktiven Karriere nicht."Nicht nur Steffen Hofmann verleiht der Vienna Darts Gala einen grün-weißen Einschlag. Roland Schmid, der im November als Rapid-Präsident antrat und sich knapp Martin Bruckner geschlagen geben musste, steigt als Hauptsponsor ein.Wer sich das Darts-Spektakel mit Hofmann und Suljovic nicht entgehen lassen will, der sollte schnell bei den Tickets zuschlagen! Unterund alle weiteren Infos!