Rapid-Ikone Hofmann feiert Sport-Comeback

Rapids Fußballgott Steffen Hofmann kehrt zurück auf die große Sportbühne. Der Deutsche wird zum Darts-Profi und fordert am 10. April bei der Vienna Darts Gala in der Messe Wien Legenden wie "The Power" Phil Taylor und Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic heraus.

Hofmann gegen "The Power"

Hofmann stellt sich also einer neuen sportlichen Herausforderung! Gerüchten zufolge soll der 39-Jährige im Geheimtraining schon fleißig eine 180 nach der anderen werfen. Bis zum großen Showdown hat der Rapid-Rekordspieler noch Zeit, um seinen Wurf zu perfektionieren."Ich freue mich jetzt schon riesig auf die Vienna Darts Gala! Wer mich kennt, der weiß, wie sehr mich dieser Sport begeistert und mich jetzt mit solchen Legenden messen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen", sagt der aktuelle Rapid-Talentemanager.Diese Legenden sind allen voran der 16-fache Weltmeister Phil "The Power" Taylor und Raymond van Barneveld, der die WM fünf Mal gewinnen konnte. Den Darts-Fans in Wien bietet sich also eine der ganz wenigen Gelegenheiten, Taylor und Barneveld, die den Sport über Jahre hinweg dominiert haben, auf einer Bühne zu sehen.Hinzu kommt die zur Zeit wahrscheinlich beste Darts-Dame der Welt und WM-Sensation Fallon Sherrock. Auf Revanche und ihr großes Heimspiel in Wien freuen sich zudem die aktuelle Nummer 12 der Welt, "The Gentle" Mensur Suljovic, und Rowby-John Rodriguez.Nicht nur Steffen Hofmann verleiht der Vienna Darts Gala einen grün-weißen Einschlag. Roland Schmid, der im November als Rapid-Präsident antrat und sich knapp Martin Bruckner geschlagen geben musste, steigt als Hauptsponsor ein.Wer sich das Darts-Spektakel mit Hofmann und Suljovic nicht entgehen lassen will, der sollte schnell bei den Tickets zuschlagen! Unterund alle weiteren Infos!