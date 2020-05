5-Jähriger fuhr mit Auto, wollte einen Lambo kaufen

Im US-Bundesstaat Utah ist ein fünfjähriger Junge auf der Autobahn angehalten worden. Er wollte mit dem SUV seiner Eltern nach Kalifornien fahren, um dort etwas Bestimmtes zu kaufen. Nur hätte er das mit seinen 3 Dollar Bargeld bestimmt nicht erhalten.

Ermittlungen gegen die Eltern

Als Rick Morgan auf einem Highway im US-Bundesstaat Utah einen etwas unsicher fahrenden SUV vor sich sieht, fordert er ihn zum Anhalten auf. Die Bodycam des Polizisten zeichnete auf, was dann passierte: Der Gesetzeshüter öffnet die Tür des SUV und unterhält sich mit dem Fahrer. "Und wie alt bist du? Fünf Jahre alt?", hört man Morgan verdutzt fragen. "Wow. Wer hat dich fahren gelehrt?"Eine berechtigte Frage, die der fünfjährige Bub aber unbeantwortet ließ. Dafür wurden andere Fragen beantwortet:Wieso war der Bub allein auf der Autobahn unterwegs? Weil seine ältere Schwester auf ihn aufpassen sollte, während die Eltern weg waren. Das tat sie offenbar nur ungenügend.Wessen Fahrzeug war es? Der SUV gehörte seinen Eltern, er hatte ihn unbemerkt aus der Garage auf die Autobahn gefahren, wo er etwa fünf Minuten unterwegs war, als ihn die Polizei stoppte. Dass er überhaupt so weit kam, ist bemerkenswert: "Seine Füße erreichten die Pedale nur, wenn er gerade auf der Kante des Fahrersitzes saß", so Polizist Morgan.Wo wollte der Bub denn überhaupt hin? Er wollte nach Kalifornien fahren.Wieso? Weil er sich einen Lamborghini kaufen wollte, nachdem seine Mutter sich geweigert hatte, so eine Anschaffung zu machen.Wie viel Geld hatte er dabei? Ganze drei Dollar. Was kostet ein Lamborghini normalerweise? Ab 20.000 Dollar ist man in den USA laut CNN dabei.Die Staatsanwaltschaft in Utah klärt nun ab, ob gegen die Eltern des Buben Anklage wegen Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht erhoben wird.