i Salzstreuer mit verschüttetem Salz pixabay.com Küchen-Geheimnis gelüftet Darum hat dein Salzstreuer unten Rillen Die meisten schütteln den Salzstreuer, um Speisen zu würzen. Doch die Rillen an der Unterseite verraten einen Trick, den kaum jemand kennt. Von Technik Heute 25.11.2026, 07:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Salz und Pfeffer gehören in jede Küche - nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Nachwürzen am Tisch. Ob Frühstücksei, Butterbrot oder Gemüse: Mit den Gewürzstreuern lässt sich nach Belieben nachhelfen.

Die meisten Menschen schütteln den Streuer einfach oder tippen mit dem Zeigefinger dagegen. Doch es gibt noch eine dritte Methode, die fast niemand kennt.

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Wie chip.de berichtet, haben die Rillen oder Noppen an der Unterseite vieler Streuer eine geheime Funktion: Reibt man zwei Streuer mit der Rillenseite aneinander, entsteht eine Vibration. Dadurch rieselt das Gewürz gleichmäßiger aus den Löchern.

So funktioniert der Trick

Der Ablauf ist simpel: Man hält den Salzstreuer über das Essen und reibt mit der Unterseite eines zweiten Streuers darüber. Das erinnert an eine elektrische Pfeffermühle - funktioniert aber ganz ohne Batterien. Auch das Zielen fällt damit leichter.

Allerdings gibt es einen Haken: Nicht jeder Streuer hat Rillen, manche haben eine glatte Unterseite. Und je nach Größe der Löcher im Deckel kann auch zu viel Gewürz herauskommen.

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Wann der Trick sinnvoll ist

Für das Nachwürzen von Speisen eignet sich die Reibemethode ideal. Wer aber ein Ei nur leicht salzen oder sparsam dosieren möchte, sollte lieber beim klassischen Antippen bleiben.