i Router mit Ethernet-Kabel pixabay.com Versteckter Chip-Fehler Darum ist dein WLAN oft langsamer Forscher haben entdeckt, warum manche Geräte im WLAN schneller sind als andere - es liegt nicht an der Signalstärke. Von Technik Heute 31.10.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Voller Empfang, der Router steht direkt daneben - und trotzdem lahmt die Verbindung, während andere Geräte im selben Netzwerk deutlich schneller sind. Für dieses alltägliche Ärgernis gibt es viele mögliche Ursachen. Eine neue Studie zeigt nun einen bisher unbekannten Grund.

Bestimmte WLAN-Chips verschaffen sich einen unfairen Vorteil beim Zugriff auf den Funkkanal. Sie beginnen nach einer fremden Übertragung früher als vorgesehen mit dem Wettbewerb um die nächste Sendemöglichkeit.

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Wie Forschung und Wissen berichtet, haben Forscher um Arseny Poyda und Evgeny Khorov diesen Effekt in einer Untersuchung mit handelsüblichen Geräten nachgewiesen. Sie nennen ihn Frame Tail Effect.

So funktioniert das Problem

Normalerweise müssen WLAN-Geräte nach einer Übertragung eine kurze Pause einlegen, bevor sie wieder senden dürfen. Ein zufälliger Zähler soll verhindern, dass alle gleichzeitig loslegen. Manche Chips halten sich aber nicht daran.

Der Unterschied ist klein, aber über viele Sendeversuche summiert er sich. Wer bei jedem Rennen etwas früher starten darf, muss nicht jedes Mal gewinnen, um insgesamt öfter zum Zug zu kommen.

Kein Grund zur Panik

Die Forscher betonen: Der Befund gilt für bestimmte getestete Geräte, nicht pauschal für alle Produkte eines Herstellers. Ein Beweis für absichtliches Verhalten ist er nicht.

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Für Hersteller ist die Erkenntnis dennoch wichtig: Sie können nun gezielt untersuchen, wie sich ihre Chips in solchen Situationen verhalten. Denn guter Empfang allein garantiert noch keine faire Verteilung der Bandbreite.