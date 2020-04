Darum kam es zur Bluttat von Sohn an Mutter (81)

Langjährige Streitigkeiten sollen zu einem Mord in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) geführt haben. Es ging wohl darum, dass das Gehöft keine Erben hat.

Die Mutter (81) lag mit dem Sohn (46), der mit ihr am großen Gehöft in Kronstorf lebte und dieses nach dem Tod des Vaters vor 19 Jahren bewirtschaftete, seit Jahren im Clinch, heißt es in der Ortschaft. Getstritten wurde demnach heftig über die Familienplanung: Die 81-Jährige habe sich einen Erben für den Hof gewünscht, der 46-Jährige habe aber keine Frau gefunden. Am Freitag und in der Nacht auf Samstag sei der Streit letztlich in Gewalt eskaliert. Der Sohn soll sich kurz nach Mitternacht sein Kleinkalibergewehr geholt und im Zimmer der Mutter der 81-Jährigen zwei Mal in Kopf und Hals geschossen haben. Die Frau war auf der Stelle tot. Der Mann wählte daraufhin den Polizeinotruf, gestand die Tat und ließ sich widerstandslos festnehmen.Auch in der Einvernahme der Polizei war der Mann geständig. Die Leiche der Mutter soll nun obduziert werden. Der Mann wurde nach der Befragung und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wird der Mann in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Ermittelt wird wegen Mordes.