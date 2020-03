Darum musst du aktuell nicht jeden Tag duschen

Covid-19 bringt für viele Home Office mit sich. Warum es auf Grund dieser Tatsache sogar ratsam ist nicht täglich zu duschen, erfährst du hier.

Viele von uns müssen ihrer beruflichen Tätigkeit nun von zu Hause aus nachgehen. Nun kann man über Home Office, oder Teleworking, wie es Bundeskanzler Sebastian Kurz nennt, geteilter Meinung sein. Für viele ein Segen, für manche auch ein Fluch.Sei wie es sei. Manche behaupten gar, dass es in der aktuellen Situation ratsam ist nicht jeden Tag zu duschen. Was ein wenig eklig und unhygienisch klingt, kann einen positiven Effekt auf deine Haut haben.Wenn du für (vertretbar) längere Zeit nicht duscht, regeneriert sich deine Haut. Der pH-Wert wird dadurch ebenso gestärkt, wie die natürliche Schutzbarriere der Haut. Der Duschverzicht kann aber nicht nur für die Haut positive Nebenwirkungen habe, sondern auch für die Haare. Speziell wenn du unter fettigem Haar leidest, solltest du für ein paar Tage aufs Haare waschen verzichten.Wie du deinem Haar in dieser Zeit dennoch was Gutes tun kannst, und welche weiteren Chancen für deinen Körper im Home Office liegen könnten, erfährst du im Video oben.