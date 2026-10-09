i In der Statusleiste des Smartphones findet sich manchmal ein grüner Punkt. Glomex Wichtiges Datenschutz-Zeichen Darum solltest du auf dieses Handy-Symbol achten Ein kleiner grüner Punkt am oberen Bildschirmrand deines Smartphones warnt dich vor unbemerkten Zugriffen auf Kamera oder Mikrofon. Von Digital Heute 09.10.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Statusleiste deines Android-Smartphones findest du Symbole für WLAN, den Akkustand oder Benachrichtigungen. Falls du dort auch schon einmal einen grünen Punkt bemerkt hast, solltest du das nicht ignorieren. Denn dahinter steckt eine wichtige Datenschutz-Funktion.

Der grüne Punkt zeigt an, dass gerade in diesem Moment die Kamera oder das Mikrofon deines Geräts verwendet werden. Er leuchtet, wenn du eine Foto- oder Video-App nutzt, einen Videocall führst, eine Sprachnachricht aufnimmst – oder wenn eine App im Hintergrund unbemerkt auf diese Funktionen zugreift.

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Wie es bei Utopia.de heißt, wurde der grüne Punkt mit Android 12 eingeführt. Das Symbol dient dazu, Nutzer auf versteckte Zugriffe aufmerksam zu machen. Besonders wenn der Punkt leuchtet, obwohl du Kamera und Mikro nicht bewusst benutzt, ist Wachsamkeit gefragt.

So findest du heraus, welche App zugreift

Wenn der Punkt leuchtet, zieh einfach die Statusleiste herunter und tippe auf den grünen Punkt. Dann siehst du sofort, welche App gerade aktiv auf deine Kamera und dein Mikro zugreift. Als erste Gegenmaßnahme kannst du schauen, ob du die App noch im Hintergrund geöffnet hast, und sie schließen.

Für einen umfassenden Überblick gibt es das Privatsphäre-Dashboard von Android: Es protokolliert, welche Apps in den vergangenen 24 Stunden oder sieben Tagen auf Kamera, Mikrofon oder Standort zugegriffen haben. Du findest es unter Einstellungen, Datenschutz und dann Privatsphäre-Dashboard.

So entziehst du Apps die Berechtigung

Komplett deaktivieren lässt sich der grüne Punkt nicht – und das ist auch gut so, denn er ist ein wichtiger Teil der Sicherheitsfunktionen von Android. Du kannst aber Apps die Berechtigung für Kamera und Mikrofon entziehen. Gehe dazu in die Einstellungen, wähle Apps, dann die betreffende App und dort Berechtigungen.

Wer Kamera und Mikrofon vorübergehend für alle Apps auf einmal sperren will, muss nicht jede App einzeln anpassen. Android bietet dafür seit Version 12 sogenannte Kill Switches direkt in den Schnelleinstellungen. Damit kannst du bei Bedarf beide Funktionen mit einem Tipp blockieren und wieder freigeben.