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Schlüsselbund und Sicherheit
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Sicherheitsrisiko

Darum solltest du Schlüsselfotos nie posten

Ein Selfie mit dem neuen Wohnungsschlüssel postet man gern auf Social Media. Doch Einbrecher können damit deine Tür öffnen.
Technik Heute
Von Technik Heute
03.10.2026, 17:07
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Ein Bild vom Ausflug mit den Teamkollegen, Videos vom Grillen im Garten oder die Freude über den bevorstehenden Urlaub - es mag unverfänglich sein, private Inhalte im Internet zu posten. Doch es gibt ein Motiv, das zum echten Risiko werden kann: Schlüssel-Selfies.

Besonders nach dem Umzug in eine neue Wohnung oder dem Hauskauf ist es ein beliebtes Ritual, sich mit den Schlüsseln auf einem Foto zu präsentieren. Doch Sicherheitsexperten warnen eindringlich davor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Eine spezielle Software ist in der Lage, selbst bei Bildern mit schlechter Qualität Schlüsselkopien zu erstellen, schreibt chip.de. Manchmal genügen sogar nur Umrisse oder der Schatten des Schlüssels, um ihn digital zu kopieren und per 3D-Drucker herzustellen.

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Auch Prägungen verraten viel

Nicht nur der sogenannte "Bart" des Schlüssels kann dabei helfen, ihn zu kopieren. Auch erkennbare Prägungen wie Markennamen, Seriennummern oder Abkürzungen lassen Rückschlüsse auf die Schließanlage zu.

Hinzu kommt: Bilder können auch geografische Metadaten enthalten, die den genauen Standort des Gebäudes verraten. Experten raten außerdem, niemals längere Abwesenheiten wie Urlaube im Netz anzukündigen - Einbrecher benötigen nicht einmal Schlüsselkopien, um währenddessen einzubrechen.

tec,03.10.2026, 17:07
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