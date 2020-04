Darum trägt Armin Wolf in der ZiB auf einmal Brille

ORF-Star Armin Wolf haben wir in den vergangenen Wochen gefühlt täglich im TV gesehen. Am Dienstag präsentierte er sich in neuer Optik – er trug eine dicke Brille. Das ist der Hintergrund.

Sonst brilliert er mit seinen Interviews, für die ist er, aufgrund beharrlicher Fragestellung berühmt – und bei einigen Politikern auch berüchtigt. Die Rede ist von ZiB-2-Anchor Armin Wolf. Am Dienstag präsentierte er sich bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tag optisch anders als den jahrelangen Gepflogenheiten entsprechend. Er trug neben seinem neuen Bart in den Abendnachrichten eine dicke Brille.Der Hintergrund ist einerseits eine massive Fehlsichtigkeit. Armin Wolf ist schwer kurzsichtig und hat 15 Dioptrien. Vor der Sendung "zerbröselte" ihm, wie er auf Twitter schreibt, eine Kontaktlinse. "Ich wusste gar nicht, dass das geht", so Wolf. Ergebnis: "Heute – ungeplant – Phase 2 im neuen Moderations-Look. ZiB2 mit Bart und Brille", schrieb der mehrfach preisgekrönte Journalist. Für seine Familie war der Anblick wohl nicht so ungewohnt wie für Hunderttausende Zuseher. Armin Wolf trägt privat nämlich häufig Brille – Linsen hält er nämlich nicht lange aus, wie er vor Jahren einmal auf Twitter schrieb.Da seine dicken Gläser die Beleuchtung im Studio aber erschweren, switchte er für die Moderationen vor Jahren auf Kontaktlinsen. Bis gestern. Man darf also gespannt sein, ob Armin Wolf, der sich derzeit wieder in Isolation im ORF-Zentrum befindet, bis zur morgigen Sendung ein neues Paar Kontaktlinsen auf den Wiener Küniglberg geschickt bekommt. "Bis morgen sollten sie da sein", übte sich Wolf am Ende der Sendung in Optimismus. Den Durchblick behielt er aber auch so …