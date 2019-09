Darum trennten sich Kate & William während Uni-Zeit

Prinz William und Herzogin Kate sind seit April 2011 glücklich verheiratet und haben drei Kinder. Vor ihrer Ehe waren die beiden aber sogar mehrmals getrennt.

Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) hatten auch ein paar Stolpersteine auf ihrem Weg zur glücklichen Ehe!Der britische Thronfolger und seine Partnerin trennten sich zwischenzeitlich während ihrer Universitätszeit - "Heute.at" berichtete Die Royal-Korrespondentin Judy Wade hat laut "Mirror" eine Theorie, was hinter dem kurzzeitigen Liebes-Aus der beiden stecken könnte."[Kate] hatte vielleicht die schreckliche Last erkannt, die sie auf sich genommen hätte", so Wade gegenüber der britischen Tageszeitung.Später erzählten Prinz William und Herzogin Kate allerdings, dass ihnen die temporäre Auszeit gut getan habe. Die zwei heirateten am 29. April 2011 und haben mittlerweile drei Kinder.(wil)