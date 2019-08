Darum werden Spinnen immer aggressiver

Vom sozialen Wesen zur aggressiven Spinne. Dass sich das Verhalten von Spinnen verändert, haben Forscher der University of California Santa Barbara nun festgestellt.

Bei dieser Nachricht bekommen vermutlich nicht nur Menschen mit Spinnenangst Gänsehaut! Denn Wissenschafter haben nun tatsächlich beweisen können, dass die haarigen Achtbeiner immer angriffslustiger werden.Das Team um Jonathan Pruitt von der University of California Santa Barbara hat eine sozial lebende Spinnenart in den USA untersucht.Und dabei kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass der Klimawandel Auswirkungen auf das Verhalten der Spinnen hat. Aber leider eben nicht zum Positiven.So verhielt sich der untersuchte Achtbeiner, der eigentlich friedlich ist, vor allem nach Unwettern, wie etwa bei Wirbelstürmen, besonders aggressiv.Die Forscher sind sich zwar nicht sicher, warum sich die Spinne so aggressiv verhält, haben aber eine Theorie. So sei es möglich, dass durch die Stürme der Kampf um Ressourcen intensiver wird.Die Spinne würde also nichts anderes machen, als sich an ihre Umwelt anzupassen, sind sich die Forscher der University of California Santa Barbara sicher.Denn immer wenn sich in der Vergangenheit das Klima oder bestimmte Umweltfaktoren änderten, starben jene Organismen aus, die sich nicht schnell genug anpassen konnten.Die veränderten Bedingungen auf der Erde setzen viele Lebewesen daher unter enormen Druck. Aggressivere Spinnen könnten laut den Wissenschaftern also nur der Anfang einer sich wandelnden Tierwelt sein. (wil)