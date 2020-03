Das AMS will Kroaten nun Jobs in Österreich anbieten

Um mehr als 1.300 offene Stellen im Tourismus und im Gastgewerbe besetzen zu können, will das AMS Salzburg gezielt Kroaten anwerben.

Fehlende Unterkünfte als möglicher Knackpunkt

Weil im Land Salzburg aktuell mehr als 1.300 Stellen nicht besetzt sind, will das Arbeitsmarktservice Salzburg im Ausland Kräfte für die Posten rekrutieren. Seit Jahren werden in mehreren europäischen Ländern solche Jobbörsen abgehalten. Zuweilen mit Erfolg. Rund 150 Saisonarbeiter können auf diese Art und Weise gewonnen werden.Ab 1. Juli wird der Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt auch für Kroaten uneingeschränkt möglich sein. Daher wird das AMS Salzburg erstmals eine Jobbörse in Kroatien veranstalten. Zum ORF Salzburg sagt die Geschäftsführerin des AMS Salzburg, Jacqueline Beyer, dass es darum gehe Betriebe zu motivieren.Mittlerweile gebe es einen so großen Bedarf an Fachkräften, dass beide Länder, Österreich und Kroatien, profitieren könnten. Beyer wünscht sich, dass die Arbeitskräfte im Sommer in Kroatien, im Winter als Saisoniers in Österreich tätig sind.Als Knackpunkt sieht Beyer die Verfügbarkeit von Unterkünften, da es ansonsten schwierig sei, die Menschen nach Österreich zu lotsten. Neben Kroatien wird die AMS-Jobbörse übrigens auch in Griechenland ein Debüt feiern. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland beträgt mittlerweile 15 Prozent.