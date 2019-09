Diese Stars stoßen zum Cast von "Das Boot"

Die deutsche Dramaserie "Das Boot" geht 2020 in eine zweite Staffel.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der deutschen Sky-Dramaserie "Das Boot" sind im Kasten! Die neuen Episoden der Serie entstanden innerhalb von 104 Tagen an fünf Orten: in La Rochelle, Manchester, Liverpool, Prag und Malta.Neben altbekannten Gesichtern wie Vicky Krieps, Tom Wlaschiha und Rick Okon, darf man sich in der Fortsetzung auf einige Neuzugänge freuen, darunter Clemens Schick (" Kidnapping Stella "), Michael McElhatton ("Game of Thrones"), Thomas Kretschmann ("Avengers: Age of Ultron") sowie Sebastian Hülk ("Red Sparrow"). Für das Drehbuch zeichnen sich diesmal neue Autoren verantwortlich: Colin Teevan ("Rebellion"), Tim Loane, Matthias Glasner und Laura Grace.Laut den Produzenten der Bavaria Fiction erwarten die Zuschauern "eindrucksvolle Actionszenen, unerwartete Wendungen der Handlung im Zusammenspiel mit intensiven Charakterstudien werden sowie ein erschreckendes Bild der Grauen des zweiten Weltkrieges." Die zentrale Botschaft der Serie sei "die Sinnlosigkeit von Krieg auch heutigen Generationen aufzuzeigen".Erste Fotos zur neuen Staffel seht ihr oben in der Diashow.