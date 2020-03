Das Coronavirus stammt zu 99% von diesem Tier

Stammt es von der Fledermaus oder sind gar Geheimdienste an der Verbreitung des Coronavirus schuld? Chinesische Forscher glaube "zu 99 Prozent" den Ursprung zu kennen.

Tiere wurden positiv getestet

Es ist eine der hartnäckigsten Verschwörungstheorien zum Coronavirus Sars-CoV-2. Die These, wonach finstere Mächte den Auslöser der Covid-19-Pandemie künstlich hergestellt hätten und ihn dann absichtlich oder auch nicht auf die Menschheit losgelassen haben. Westliche Verschwörungstheoretiker vermuten die Chinesen dahinter, während im Iran und China die Amerikaner als Virusfabrikanten gebrandmarkt werden. Auch werden oftmals Fledermäuse als Ursprung der Pandemie ausgemacht.Doch mittlerweile sind sich immer mehr Wissenschafter sicher, dass da Virus einen natürlichen Ursprung hat und nicht im Labor erzeugt wurde . Ein chinesisches Forschungsteam glaubt nun belegen zu können, dass nicht die Fledermaus, sondern das Schuppentier für die Übertragung des Virus auf den Menschen verantwortlich ist.Ähnlich sieht dies auch die Wiener Virolgin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien. Gegenüber dem "Kurier" spricht sie von einer "Sicherheit von 99 Prozent", dass das Pangolin, also das Schuppentier, jener Zwischenwirt war, von dem aus das Virus auf den Menschen übertragen wurde.Die Säugetiere gelten in China als Spezialität, auch in chinesischen Medizinprodukten kommen die Schuppentiere zum Einsatz. In China ist der Schmuggel der Pangoline weit verbreitet. Manche Beobachter vermuten gar, dass der Schmuggel der Tiere zur Ausbreitung der Krankheit beigetragen haben könnte.Das legt auch eine neue Studie der Universität Hongkong nahe. Ein Forschungsteam haben die Proben von 18 Pangolinen untersucht, die aus Malaysia nach China illegal eingeführt wurden. Das Ergebnis: Fünf Tiere waren positiv auf SARS-CoV-2. Auch bei von der Polizei sichergestellten Tieren konnte eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen werden.