Das denkt Sarah über Pietros neue Flamme

Pietro Lombardi und "Love Island"-Kandidatin Melissa flirten heftig miteinander. Der Sänger hat ein gutes Gefühl.

Noch kein Date

"Es fühlt sich so richtig an wie bei Sarah", meinte der 27-jährige Sänger bereits gegenüber "Bild". Allein die Aussage zeigt einerseits, dass Pietro wohl ziemlich verknallt ist, andererseits wird auch deutlich, dass der DSDS-Sieger irgendwie noch an seiner ersten Liebe hängt. Aber: "Da mach ich keine Vergleiche, weil ich jetzt 27 bin. Damals war ich 17. Wenn ich eine Frau kennenlerne, dann muss es was Ernstes sein. Grundsätzlich ist alles vorstellbar, auf jeden Fall bin ich bereit."Wenn Pietro schon Sarah erwähnt, was denkt sie dann eigentlich über die neue Flamme? Laut dem Sänger findet auch seine Ex, dass Melissa zu ihm passen könnte: "Sie macht nicht den Anschein, dass sie geil auf mein Geld ist, auf meinen Fame oder sonst was." Sie wolle den Menschen kennenlernen.Ein Date soll es aber bislang dennoch nicht gegeben haben. Trotzdem sind die zwei Turteltauben in engem Kontakt. Pietro dazu: "Ich habe ihr gesagt, hier hör zu, hier ist meine Nummer. Wenn du Interesse daran hast, mich näher kennenzulernen, schreib mir." Das scheint passiert zu sein. Sie telefonieren ständig meint Pietro. Da kann man nur hoffen, dass es nicht mehr all zu lang dauert, bis es zum ersten Treffen kommt.