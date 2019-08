Das entzweite Heidi Klum und ihren Vater Günther

Der 73-Jährige fehlte bei der Hochzeit seiner Tochter auf Capri. Nun scheint klar, warum.

Das innige Verhältnis zwischen Heidi und Günther Klum ist angeknackst. Jahrzehnte lang verstanden sich die beiden sowohl in privaten, als auch in beruflichen Belangen prächtig, nun deutet alles auf einen baldigen Bruch hin. Laut "Bild" ist nicht etwa Heidis Neo-Ehemann Tom Kaulitz der Grund für den Familienzwist. Nein, die Auseinandersetzung soll vor allem geschäftliche Gründe haben."Günther befürchtet wohl, dass sich die Marke Heidi Klum in eine für ihn nicht akzeptable Richtung bewegen könnte", verlautbart ein Insider. "Außerdem ist es ihm ein Dorn im Auge, dass Heidi ihre Kinder verstärkt in der Öffentlichkeit präsentiert."Als Heidi vor über 25 Jahren den Schönheitswettbewerb "Model 1992" gewann, kündigte Günther Klum seinen Job als Chemiefacharbeiter, um sich dem Management seiner Tochter zu widmen.Auch heute hat der 73-Jährige bei Heidis Karriere noch seine Finger im Spiel. Er ist der Gesellschafter der Heidi Klum GmbH, Geschaftsfuhrer der Heidi Klum Verwaltungs GmbH und der Modelagentur ONE Eins FabManagement. Bald könnte Günther Klum jedoch auf dem Abstellgleis landen."Drag Queen", Heidis neue Show auf ProSieben, leierte angeblich bereits Jennifer Love, Vice President der Heidi Klum Company LLC an, die eigentlich Heidis Interessen in den USA vertritt.(lfd)