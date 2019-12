Das Geschäft mit dem Krieg lief auch 2018 gut

Auch im Jahr 2018 sind die weltweiten Rüstungsverkäufe wieder angestiegen, und zwar um 4,6 Prozent. Spitzenreiter bleiben Rüstungsfirmen aus den USA.

Die angespannte Weltpolitik mit ihren vielen Konfliktherden zeigen Wirkung: Die weltweiten Rüstungsausgaben steigen weiter stetig an. Im vergangenen Jahr gaben die Staaten weltweit rund 420 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 380 Milliarden Euro) für Rüstungsgüter aus, wie das internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm ermittelt hat. Nicht eingerechnet sind Umsätze chinesischer Rüstungsfirmen, da es dazu keine offiziellen Zahlen gibt.Den weltweiten Rüstungsmarkt dominierten auch im Jahr 2018 klar Unternehmen aus den USA. Die Top 5 der erfolgreichsten Rüstungsfirmen stammen aus den USA. Die größeren Firmen profitieren besonders stark von dem Rüstungsaufschwung.Insbesondere das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Modernisierungsprogramm für die US-Armee gibt US-Rüstungsfirmen Auftrieb. Sie haben im vergangenen Jahr vermehrt kleinere Unternehmen übernommen und fusioniert.Bei den fünf größten Rüstungsunternehmen handelt es sich um Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics – alles US-Firmen. Zusammengenommen verkauften sie laut SIPRI Rüstungsgüter im Wert von 148 Milliarden Dollar (rund 134 Millionen Euro). Insgesamt seien US-Unternehmen auf 246 Milliarden Dollar gekommen - entsprechend 59 Prozent aller Verkäufe unter den 100 größten Waffenproduzenten und ein Zuwachs von 7,2 Prozent im Vergleich zu 2017.Airbus wird bei der SIRPI-Auswertung als transeuropäischer Konzern gelistet, weil das Unternehmen seinen Sitz in mehr als nur einem Land hat.Als Waffenverkäufe wertet SIPRI jeglichen Verkauf militärischer Güter und Dienstleistungen an militärische Abnehmer im In- wie im Ausland. Seit 2002 haben die Verkäufe laut den Forschern insgesamt sogar um knapp 47 Prozent zugenommen.