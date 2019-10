Das hält Miley Cyrus von ihren Halloween-Kopien

Auf Instagram knutscht Miley mit einem Skelett, zeigt sich als junge Prinzessin... und verrät, was sie von ihren Nachahmern hält.

In der furchterregendsten Zeit des Jahres sprießen mehr Mileys aus dem Boden als grinsende Kürbisse. Die Outfits des Popstars sind heuer gefragter denn je. Auch viele Männer werfen sich in Schale, um Halloween als Miley Cyrus zu bestreiten.Ein paar der besten beziehungsweise auffälligsten Imitatoren ehrte die Sängerin bereits via Instagram. Nun legt sie mit einem Schlag sieben weitere Fotos nach, diesmal von Promis im Miley-Look. Mit dabei sind unter anderem Harry Styles und Paris Hilton. Mileys witziger Kommentar zu den Pics: "Genau was die Welt gebraucht hat... mehr Mileys. Mehr Probleme."Kostüme mochte 26-Jährige übrigens immer schon, früher waren sie jedoch eher klassisch angelegt. So auch auf einem Foto aus ihrer Kindheit, das Miley Cyrus ebenfalls auf Insta teilte. "Seit 1998 täusche ich vor, eine 'süße kleine Prinzessin' zu sein (und scheitere dabei)", kommentierte sie den Schnappschuss, auf dem auch ihr Vater Billy Ray Cyrus zu sehen ist.Aller guten Dinge sind drei (oder waren es zu Halloween dreizehn?) – in einem weiteren Posting stellte die Sängerin unter Beweis, dass ihre Profession ein Knochenjob ist. Dafür gibt's aber beim Shaken mit einem Skelett abschließend ein Busserl: