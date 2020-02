Das hält Wendler-Tochter von Mamas Nacktshooting

Claudia Norberg, die Noch-Ehefrau von Michael Wendler, sorgte mit einem Nacktshooting für viel Gesprächsstoff. Nun hat sich ihre Tochter dazu geäußert.

Claudia Norberg (49) ließ Ende Jänner freizügige Fotos von sich schießen und war damit schon die zweite innerhalb des Wendler-Clans.Die neue Freundin ihres Noch-Ehemanns Michael Wendler (47), Laura Müller (19), zog sich wenige Wochen zuvor nämlich für den Playboy aus.Aber was hält eigentlich Claudias erst 17-jährige Tochter Adeline von den Unterwäsche-Aufnahmen ihrer Mama? Im Interview gibt die Wahl-Amerikanerin Details aus dem Mutter-Tochter-Verhältnis preis."Wir sind ja viel am Strand und ich sag immer, am Strand läuft man ja auch im Badeanzug rum. Das ist zwar keine Reizwäsche, aber selbst da trägt man wenig. Sie ist da eigentlich ein sehr offener Mensch und ist nicht prüde", so Adeline zu "Promiflash".