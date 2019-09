Das hält Wendlers Ex von seiner Neuen Laura Müller

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt verriet Claudia Norberg, dass sie mit dem Schlagersänger und seiner neuen Freundin unter einem Dach wohnt.

29 Jahre lang waren Michael Wendler (47) und Claudia Norberg (48) ein Paar, neun davon verheiratet. Seit Oktober 2018 gehen sie getrennte Wege, die den Wendler ohne Umschweife in die Arme einer Teenagerin führten. Laura Müller (mittlerweile 19) heißt die neue Frau an seiner Seite.Für den beträchtlichen Altersunterschied wird der Schlagersänger in den Sozialen Netzwerken gebasht, feiert jedoch ebendort sein Liebesglück und das ohne Rücksicht auf Verluste. Seine Tochter Adeline Norberg (17) scheint das nicht zu stören, sie versteht sich gut mit ihrer fast gleichaltrigen Stiefmama in spe.Was Claudia Norberg von ihrem turtelnden Ex hält, war bislang nicht bekannt. Nun absolvierte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Trennung und ließ am Roten Teppich der "Mamma Mia!"-Musical-Premiere in Berlin aufhorchen."Mir geht's wirklich gut, muss ich sagen", erklärte Claudia im Interview mit RTL . "Es ist natürlich eine unangenehme und keine erfreuliche Geschichte, wenn man sich trennt nach so langer Zeit. Und es war auch am Anfang schwer, alles zu verarbeiten, aber der Instinkt in einem ist ja so ein Überlebensinstinkt, und der hat bei mir auch zugeschlagen. Und jetzt guck ich nach vorne und bin eigentlich optimistisch."Gar nicht so leicht, wenn der Ex seine neue Beziehung via Instagram und TV ("Das Sommerhaus der Stars") in die Auslage stellt. Schier unmöglich, könnte man meinen, wenn dasselbe auch in den eigenen vier Wänden geschieht. Etwas überraschend verriet Claudia nämlich, dass sie immer noch gemeinsam mit Michael Wendler in der gemeinsamen Villa in Florida lebt – wo nun auch Laura ein und aus geht."Wir wohnen immer noch zusammen, aber das ist eine Situation, die sich in der nächsten Zeit jetzt halt ändern wird", so Claudia Norberg. "Ich bin auf der Suche nach einem eigenen Haus. In nächster Zukunft werde ich mich selbstständig machen, auch wieder eine Selbstständigkeit aufnehmen und ein eigenes Leben aufbauen."Verbittert wirkt die Unternehmerin in keinster Weise. Stattdessen freut sie sich für ihren Ex: "Am Anfang war's natürlich ungewohnt, aber im Moment wünsch' ich den beiden alles Glück der Welt, wirklich. Die eine Liebe geht zu Ende und die andere Liebe kommt. Und so hoff ich irgendwie, dass es bei mir auch irgendwann einen neuen Mann in meinem Leben gibt."