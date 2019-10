Das hilft wirklich gegen die Magen-Darm-Grippe

Die Zeit der grippalen Infekte steht unmittelbar bevor. Krank sein ist natürlich kein angenehmes Gefühl. Wir sagen dir, was du im Fall des Falles tun kannst.

Helfen Cola und Soletti?

Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, dass deine Kollegen oder Freunde anfangen zu Husten, mit Schnupfen kämpfen oder sogar krankheitsbedingt schon zu Hause geblieben sind. Oder vielleicht bist du sogar selbst aktuell von einem viralen Infekt betroffen.Solltest du aktuell von einer Magen-Darm-Grippe betroffen sein, dann möchten dir wir erstens einmal gute Besserung wünschen und dir zweitens folgende Tipps ans Herz legen.Durch etwaiges Erbrechen und Durchfall verliert unser Körper viel Flüssigkeit, deswegen ist das oberste Gebot im Falle einer Erkrankung diesen Verlust auszugleichen. Daher solltest du idealerweise jeden Tag zwei bis drei Liter Wasser oder Kräutertee trinken.Kamille etwa beruhigt den Verdauungstrakt, Pfefferminztee vertreibt Übelkeit. Auch ein guter Tipp ist Gemüsesuppe. Sie schont den Magen-Darm-Trakt. Solltest du wieder feste Nahrung zu dir nehmen können, empfiehlt sich Zwieback oder eine Banane.Weil auch der Elektrolyte-Haushalt unter der Krankheit leidet, solltest du auch diesen im Auge behalten. Dazu eigene sich beispielsweise Nüsse oder Marillen. In Pulverform sind Elektrolyte auch in der Apotheke erhältlich.Bei Magenkrämpfen ist eine Wärmflasche ein heißer Tipp. Sie kann durch die abgebende Wärme wahre Wunder bewirken. Die Finger solltes du hingegen von süßen Limonaden und Salzgebäck lassen. Sie sind nicht, wie bisher angenommen, hilfreich im Kampf gegen die Magen-Darm-Grippe. Was du darüberhinaus noch wissen musst, erfährst du im Video oben.