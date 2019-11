Der Linzer Christbaum kommt heuer aus Freistadt

Alle Jahre wieder. Auch heuer bekommt der Linzer Hauptplatz einen Christbaum. Diesmal kommt er aus Freistadt. Kein Faschingsscherz: Heute wird er am Hauptplatz aufgestellt.

Baum trifft zu Faschingsbeginn in Linz ein

Rund 23 Meter hoch ist die Fichte. Vergangenen Freitag wurde der heurige Linzer Christbaum abgeholzt. Aus einem Waldstück in Freistadt kommt er, wie das Stadtamt Freistadt "Heute.at" mitteilte.Mitarbeiter des Bauhofs haben den Baum zum Transport fertig gemacht. Per Kran wurde er auf den Lkw verladen. Heute, Montag, wird er nämlich nach Linz gebracht und auf dem Hauptplatz aufgestellt.Und kein Faschingsscherz: Pünktlich zum Faschingsbeginn, um 11.11 Uhr soll der Baum bereits in der oö. Landeshauptstadt angekommen sein. Dass der Christbaum so bald aufgestellt wird, hat folgenden Grund: Wenn der Christkindlmarkt schon steht, wird es schwierig den Christbaum aufzustellen. Einfacher ist es da, die Standln um den Baum herum aufzubauen.In den darauffolgenden Tagen werden von der Linz AG dann energiesparende LED-Lichterketten mit bis zu 1.000 Lämpchen angebracht werden.Auch Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (ÖVP) freut sich, dass der heurige Linzer Christbaum aus ihrer Stadtgemeinde kommt. Und postete Fotos von der Abholzung am Freitag:Die Bürgermeisterin wird den Baum am Samstag, 23. November, bei der Eröffnung des großen Christkindlmarkts an Linz-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) offiziell übergeben.