Red Bull mit Dosen-Choreo – schwarze Trikots daheim

Salzburg fordert Liverpool im "Finale dahoam". Die Bullen ließen sich für den Showdown in der Champions League eine besondere Choreo im Red-Bull-Design einfallen. Die kommt nicht überall gut an.

Hochspannung in Salzburg! Mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Liverpool könnten die Bullen am frühen Dienstagabend den Einzug ins Achtelfinale der Champions League fixieren.Die Red-Bull-Arena ist im bisher größten Heimspiel des Teams Stadiongeschichte mit rund 30.000 Zuschauern restlos ausverkauft.Die Besucher wurden zugespitzt ausgedrückt kurzerhand zu wandelnden Werbeflächen umfunktioniert. Auf den Sitzplätzen wurden schon vor dem Spiel Fahnen platziert.Vor dem Einlauf der Teams wurden die von den Fans euphorisch geschwenkt. Das ergab eine optisch eindrucksvolle Choreo in Blau und Silber.Ein gefundenes Fressen für Bullen-Kritiker. Die Vereinsfarben sind Rot und Weiß. Weder die Choreo auf der Tribüne, noch die schwarzen Dressen der Heimmannschaft bildeten diese Farben ab.Stattdessen wirkten die Tribünen wir eine große Dosenwerbung von Geldgeber Red Bull. Zur Erinnerung: In der Champions League muss sich Red Bull Salzburg anders nennen, FC Salzburg, und ein alternatives Vereinslogo verwenden.