i Prinzessin Kate achtet bei George, Charlotte und Louis auf eine ganz bestimmte Sache. via REUTERS Royals im Alltag Das ist Kates wichtigste Regel für ihre Kinder Prinzessin Kate achtet bei George, Charlotte und Louis auf eine ganz bestimmte Sache. Prinz William plaudert zudem aus dem Familienleben. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 20:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sicherheit geht vor – das gilt auch im britischen Königshaus. Prinzessin Kate achtet penibel darauf, dass ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis eine wichtige Regel befolgen: das Anlegen des Sicherheitsgurts im Auto.

Prinz William hat nun verraten, dass der Schulweg der königlichen Familie durchaus chaotisch ablaufen kann. Besonders Prinz Louis sorgt dabei regelmäßig für Schmunzeln: "Louis hinterlässt überall im Auto Marmeladenfingerabdrücke, was sehr hilfreich ist", erzählte der Thronfolger.

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Wie es bei "Bunte" heißt, muss Kate die Kinder immer wieder daran erinnern, sich anzuschnallen. Normalerweise werden im Auto auch viele Marmeladenbrote gegessen. Nach Kates Krebserkrankung im Jahr 2024 hat William das Bringen und Abholen der Kinder übernommen.

Royals selbst nicht immer angeschnallt

Interessanterweise halten sich William und Kate selbst nicht immer an diese Regel. Immer wieder werden sie bei royalen Terminen unangeschnallt im Auto gesehen. Der Grund: Es gibt eine gesetzliche Ausnahme für Personen, die an königlichen Prozessionen beteiligt sind.

"Es gibt immer Ausnahmen", erklärte der ehemalige Personenschützer der Royals, Simon Morgan. Das schnelle Ein- und Aussteigen sei einfacher, wenn man nicht angeschnallt ist.

Prinz Georges erster Tag am Eton Collage i ?

Georges Schulweg ändert sich

In diesem Jahr dürfte der Schulweg der königlichen Familie ohnehin etwas anders aussehen. Während Charlotte und Louis weiterhin die Lambrook School besuchen, ist George im September an das renommierte Eton College gewechselt – dort, wo auch sein Vater William einst zur Schule ging.