Das Klapphandy kommt zurück!

Das wohl nostalgiegeladenste Comeback des Jahres steht kurz bevor. Gerade wurde die neue Version des Kulthandys Motorola Razr präsentiert.

Wir schreiben das Jahr 2004. Den kreativen Köpfen hinter den Mobiltelefonen hat es besonders ein Format angetan: Das des klappbaren Handys. Trotz großer Beliebtheit wurde dieses dann irgendwann aufgegeben, um langsam dem Smartphone den Platz zu räumen. Nun kehrt eine Ikone der Handygeschichte zurück! Das Motorola Razr ist bald - in modernisierter Form - wieder da. Bei dem Razr V3 handelt es sich um eines der meistverkauften Modelle. Es erreichte Kultstatus.Gerüchte über eine Neuauflage hatte es schon lange gegeben. Für Lenovo, den Mutterkonzern von Motorola, bedeutete das vier Jahre Entwicklungszeit und 26 Prototypen, ehe die ideale Version geschaffen war. Die Version von 2020 ist erwachsener und an die Anforderungen der Zeit angepasst. Bei der Zeitreise wurde das beliebte Design beibehalten und die in den 15 Jahren gereifte Technik hinzugefügt. Dabei kam ein leistungsstarkes Handy für alle Fans der alten Generationen heraus.Faltbare Smartphones leiten gerade eine neue Handy-Generation ein. Den Auftakt machten Samsung und Huawei. Motorola verfolgt nun ein anderes Konzept.Denn, was die Handys von damals von den Smartphones von heute unterscheidet, war ihre Vielfalt. Während heutzutage alles dem Einheitsgeist gewidmet scheint (viel Platz für Design ist bei einem Gerät, das fast nur aus einem Bildschirm besteht nicht möglich.) konnten sich die Hersteller damals mit ihren Visionen austoben. Die Handywelt war farbenfroh, voll schriller Töne und unterschiedlicher Formate wie Schiebe- und Klapphandys.Die Renaissance eines der beliebtesten Modelle bringt nun wieder ein wenig Hoffnung auf Individualität und Ästhetikempfinden in die Mobiltelefonie, ohne auf die großen Errungenschaften der Technik verzichten zu müssen. So verschmelzen Zukunft und Vergangenheit auf harmonische Weise miteinander. Ähnlich ambitioniert hat es auch Nokia beispielsweise mit einer Neuauflage seines berühmten klassischen 3310er Models gemacht.Marktstart ist für das erste Halbjahr 2020 geplant. Der Einstiegspreis wird sich mit 1.500 Dollar angesetzt. Die Ausstattung befindet sich in der Mittelklasse. In zusammengeklappten Zustand passt es in die Hosentasche.