Das Leben von Wiener Pensionisten in einem Buch

Das neue Buch "Das Lächeln des Alters" von Eugen Prehsler gibt einen Blick in das Leben der Bewohner der Wiener Pensionisten-Häuser.

Der Autor Eugen Prehsler nahm sich Zeit, besuchte Menschen in den 30 Häusern zum Leben in Wien. Er sprach mit ihnen über ihr Leben. Was dabei heraus kam: Ein 184 Seiten Roman mit dem Titel "Das Lächeln des Alters"."Eigentlich drückte ich mich vor dem Thema Alter und wusste mit alten Mensch auch nicht so recht, wie", so Prehsler. "Doch für dieses Buch begab ich mich auf eine Entdeckungsreise in das gemiedene Land der Alten, und es hat sich gelohnt." Er checkte selbst als Bewohner in ein Haus des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) ein und machte folgende Erfahrung: "In diesen Häusern zum Leben bemühen sich 9.000 Bewohner gemeinsam mit 4.500 Mitarbeiter tagtäglich darum, sich möglichst oft am Leben zu erfreuen".Seine Erlebnisse, Begegnungen und Gespräche hat er im fiktionalen Romanstil witzig und berührend zu Papier gebracht. Er erzählt von Bewohner, von Pfleger, die an ihre Grenzen gehen, von Studenten, die gemeinsam mit den Alten wohnen, von Lehrlingen, die froh sind, doch kein Mechaniker geworden zu sein und von Führungskräften, denen nicht nur Zahlen, sondern Menschen am Herzen liegen. Prehsler wirft in "Das Lächeln des Alters" einen bestechenden Blick auf einen Bereich, bei dem die Mehrheit oft lieber wegschaut.Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, über die Kooperation mit dem Autor: "Eugen Prehsler leistet mit diesem Buch einen wertvollen Beitrag indem er von der Mehrheit oft gemiedene Themen aufgreift und betrachtet, versucht das Alter zu enttabuisieren und rückt zur Abwechslung die vielen Menschen in den Fokus, die sich in Pflege- und Sozialberufen um ein gutes Miteinander bemühen".Die Buch-Neuerscheinung "Das Lächeln des Alters" ist im Handel ab 19 Euro und auch in den "Häusern des Lebens" in Wien erhältlich.