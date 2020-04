Vereinen ist das Aufstellen von Maibäumen untersagt

Das Covid-19-Maßnahmengesetz trifft auch ein traditionelles Brauchtum: Vereine dürfen heuer keine Maibäume aufstellen.

Covid-19 trifft auch ein traditionelles Brauchtum in NÖ hart, viele Gemeinden verzichten heuer auf das Maibaumaufstellen: So teilte die Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs am Dienstag mit, dass das Maibaumaufstellen in diesem Jahr entfällt. Bürgermeister Werner Krammer (VP) bat um Verständnis, "dass heuer kein Maibaum den Oberen Stadtplatz schmücken wird".Zuvor hatten bereits die Bürgermeister im Bezirk Amstetten entschieden, heuer auf das Maibaumaufstellen zu verzichten.Doch viele Gemeinden in NÖ sind noch immer im Unklaren, wie und ob überhaupt Maifeiern oder das Maibaumaufstellen stattfinden dürfen.Auf-Anfrage stellt St. Pöltens Bezirkshauptmann Josef Kronister klar: "Das Aufstellen von Maibäumen durch Vereine ist nicht zulässig." Einzige Ausnahme: Wenn das Maibaumaufstellen ohne Publikum von einer Firma oder Gemeindebediensteten im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen erfolgt, sei dies laut Innenministerium gestattet. Für Vereine und auch die Feuerwehr fällt heuer auf das Maibaumaufstellen also ins Wasser.Bezirkshauptmann Kronister: "Meine Empfehlung ist, heuer auf das Maibaumaufstellen zu verzichten. Das Brauchtum berührt zwar viele, es ist aber nicht lebensnotwendig." Das Ziel müsse sein, die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Jedenfalls untersagt sind Zusammenkünfte um das Maibaumaufstellen, Feiern und Aufmärsche.In der Landeshauptstadt will die SPÖ St. Pölten am Maibaumaufstellen am Rathausplatz jedoch festhalten. "Bei uns wird ein Baum aufgestellt", so Thomas Kainz vom Magistrat auf-Anfrage. Das Kraxeln und der Maiaufmarsch werden hingegen heuer nicht stattfinden. Ob dies zulässig ist? Laut Kronister könnten Bauhofmitarbeiter oder eben eine Firma das Maibaumaufstellen am Rathausplatz übernehmen.Im Regierungsviertel wird heuer hingegen auf ein Maibaumaufstellen verzichtet - nächstes Jahr soll es aber wieder einen Baum geben.