Das müssen Leasing-Besitzer jetzt wissen

Personen, die durch die Folgen der aktuellen Situation ihre Miete nicht begleichen können, dürfen diese nachzahlen. Ähnlich sieht es auch mit Leasing aus.

Gesellschaften bieten Stundungen an

Corona stürzt viele Unternehmen aber auch Privatpersonen in eine finanzielle Krise. So können einige derzeit ihre Miete nicht bezahlen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) betonte bereits, dass niemand vor die Türe gesetzt wird. Wer jetzt Schwierigkeiten mit der Bezahlung hat, bekommt bis 31. Dezember einen Aufschub.Ähnlich verläuft es auch mit Leasingnehmern. In Österreichhaben alle geleasten Fahrzeuge, Immobilien und Geräte einen Wert von rund 26 Milliarden Euro. Generalsekretär des Verbandes der Leasing-Gesellschaften, Wolfgang Steinmann, berichtete im Ö1-Morgenjournal: "Die Mitarbeiter verzeichnen in den letzten drei Wochen pro Tag tausende von Anfragen von Kunden". Konkret geht es um Stundungen der Raten, weil diese teilweise nicht mehr bezahlt werden können.Steinmann bestätigte, dass solche Stundungen tatsächlich möglich sind. Im Durchschnitt könnte man die Zahlungen bis zu drei Monate aufschieben. Das wäre aber von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Einige Gesellschaften bieten Stundungen im schlimmsten Fall gar nicht an. Steinmann empfiehlt, die Sache direkt mit den Unternehmen zu klären.