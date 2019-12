Das neue Sound-Wunder Sonos Move gewinnen

Der Sonos Move ist der erste akkubetriebene Smart Speaker fur großartigen Sound drinnen, draußen und unterwegs. "Heute.at" verlost ein Exemplar.

Mit dem Sonos Move ist der Musikgenuss unbegrenzt und ohne Kompromisse. Mit dem kraftvollen, vielseitigen Smart Speaker geht das Unternehmen den ersten Schritt raus aus den eigenen vier Wanden und sorgt so uberall fur Sonos Sound, egal ob drinnen, draußen oder unterwegs. Dank der hohen WLAN-Reichweite ist der Move selbst in den entferntesten Teilen des Gartens fester Bestandteil des Sonos Systems. Und gibt es kein WLAN, ist das Audio-Streaming uber Bluetooth möglich.Dabei geht Sonos keine Kompromisse bei der Soundqualitat ein. Die Trueplay Tuning Technologie wurde weiterentwickelt und das automatische Trueplay Tuning eingefuhrt, das den Sound des Move ganz automatisch und optimal an seine Umgebung anpasst. Das hochwertige Design des Move ist im Freien fur alle Eventualitaten gerustet. Das robuste, langlebige Gehause halt Sturzen, Stoßen, Regen und Feuchtigkeit, Staub und Schmutz, UV-Strahlen und extremen Temperaturen stand und besitzt die Schutzklasse IP56.Der Akku sorgt fur eine ununterbrochene Wiedergabe von bis zu zehn Stunden mit nur einer Akkuladung. Zuhause lasst sich der Move ganz einfach auf der mitgelieferten Ladestation aufladen. Dabei verbindet er sich im eigenen WLAN automatisch mit dem eigenen Sonos System, damit die Wiedergabe sofort gestartet werden kann. Der Move unterstützt beide fuhrenden Sprachassistenten – Google Assistant und Amazon Alexa sind direkt im Move integriert. Als Teil der Sonos-Plattform sind weltweit mehr als 100 Streamingdienste verfugbar.Dazu packen wir noch zwei Senic Muse Blocks. Mit diesen stylischen Design-Kacheln sieht die Wohnung nicht nur toll aus, sie sind auch smart. Muse Blocks enthalten einen NFC-Chip, mit dem du Verknüpfungen zu Deinen bevorzugten digitalen Inhalten wie einer Playlist, einem Film oder einer Smart Home Szene anlegen und verwalten kannst. Mit dem NFC-Sensor in Deinem Handy kannst Du dann direkt auf Deine favorisierte Playlist zugreifen, ohne erst nach der entsprechenden App zu suchen oder durch Listen zu scrollen.