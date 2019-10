Das passiert, wenn du am Riesenrad verunglückst

Die Wiener Polizei übte zusammen mit der Berufsrettung und der Berufsfeuerwehr am Riesenrad in Wien den Ernstfall. Wir waren mit dabei!

Am Mittwochmorgen wurde ein Ernstfall geprobt: Um 7 Uhr starteten WEGA, Berufsrettung und Feuerwehr zur Lösung dreier Szenarien:- ein plötzlicher Stillstand der Touristenattraktion mit eingeschlossenen Personen,- ein medizinischer Notfall in der Gondel (Herzinfarkt),- ein Lebensmüder am Dach einer Gondel.Fazit der Übung 65 Meter über Wien: 17 WEGA-Beamte, 17 Sanitäter der Berufsrettung und zehn Höhenretter der Feuerwehrschritten ein, seilten sich und die zu rettenden Personen in branchenübergreifender Kooperation ab. WEGA-EinsatzleiterFriedrich Krafuß: "Der Einsatz hat perfekt und reibungslosfunktioniert."