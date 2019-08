Das passiert, wenn wir sterben

Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Doch was passiert eigentlich alles im Körper, wenn unsere Zeit beinahe abgelaufen ist? Gibt es ein Leben danach?

Wenn der Körper zerfällt

Was spüren Sterbende?

"Zwei Drittel von mir sind schon drüben"

Besteht unser Bewusstsein aus "Geisterteilchen"?

Wenn unser Herz aufhört zu schlagen, ist es ohne Rettungsmaßnahmen bald um uns geschehen. Denn bleibt das Herz stehen, fließt das Blut nicht mehr durch unseren Körper. Und ohne Blut erreichen der lebenswichtige Sauerstoff und andere Nährstoffe nicht mehr die Organe.Was nach dem letzten Herzschlag und nach dem Tod mit unserem Körper passiert, erklärt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin Lukas RadbruchGanz am Anfang trifft es das Gehirn. Die Hirnzellen sterben als erste ab. Sie kommen nur für rund drei Minuten ohne frisches Blut aus. Leber, Niere und auch die Herzzellen sind die nächsten, bevor der Rest des Körpers folgt. Maximal zwei Stunden können unsere inneren Organe nach einem Herzstillstand überleben.Widerstandsfähiger ist da unsere äußere Schutzhülle – die Haut. Ihre Zellen halten etwa zwei Tage durch. Das ist auch der Grund, warum Haare und Nägel von Toten zunächst weiterwachsen.Während diese Zellen also noch munter weiterarbeiten, schaut für den restlichen Körper düster aus. Leichenflecken treten schon nach etwa zwei Stunden auf, die Leichenstarreist nach sechs Stunden voll ausgeprägt. Sie hält etwa einen Tag an, bis auch die Muskeln anfangen zu zerfallen. Meist ab dem zweiten Todestag setzt die Fäulnis ein.Die Dauer des Sterbeprozesses hängt stark von der Umgebungstemperatur ab: Ein unterkühlter Mensch überlebt länger. Das liegt daran, dass Kälte Entzündungsreaktionen verlangsamt. Daher kann es vorkommen, dass Menschen auch noch nach rund einer Stunde reanimiert werden und später ohne Folgeschäden das Krankenhaus wieder verlassen können.Was Sterbende in ihren letzten Stunden erleben, ist unbekannt. Laut dem Magazin "Lifeline" ist es wahrscheinlich, dass sie Berührungen spüren, merken, ob sich noch jemand im Raum befindet, und sogar erfassen können, welche Stimmung herrscht.Was genau mit unserem Ich ab dem Zeitpunkt des Todes unseres Körpers passiert, konnte die Wissenschaft bislang nicht erfassen.Die deutsche Palliativmedizinerin Birgit Haider ist sich sicher, dass zumindest es eine Trennung von Körper, Seele und Geist stattfindet. "Ich erlebe diese letzten Augenblicke eines Menschen sehr verschieden. Manchmal fühlt es sich an wie ein Silberfaden in der Luft, manchmal wirkt ein Toter so, als steckten seine Seele, sein Geist, seine Persönlichkeit noch ganz fest in ihm", schildert Haider im Interview mit dem " Focus ".Besonders der Fall einer dahindämmernden, alten Frau sei ihr in Erinnerung geblieben. In einem wachen Moment hätte sie ihr erklärt: "Zwei Drittel von mir sind schon drüben: meine Seele und mein Geist. Nur mein Körper ist noch hier." Am nächsten Tag war sie tot.Und das in vielen Religionen versprochene Leben nach dem Tod? Gibt es das? Die Suche nach der endgültige Antwort auf diese Frage verfolgt die Menschheit schon seit Generationen. Ein Kosmologe und Physiker will sie gefunden haben.In einem Interview mit dem britischen " Express " erklärt Sean Carroll, dass dafür unser Bewusstsein schon aus "Geisterteilchen" bestehen müsste, die völlig losgelöst von unserem Körper existieren , aber trotzdem mit normaler Materie interagieren. Nach der aktuellen Quantenfeldtheorie ist das aber nicht möglich. Sprich: Unsere Gesetze der Physik erlauben es einfach nicht.Auch Palliativmedizinerin Haider glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod: "Ich denke, dass im Tod das Ich-Bewusstsein ausgelöscht ist, so wie es vor der Geburt nicht existiert – da schließt sich der Kreis des Lebens." (rcp)