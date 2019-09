Das passierte mit der Schlange vom Wahl-Lokal

Im Mühlviertel sorgte eine Schlange für Aufregung. Sie tauchte kurz vor Wahlschluss plötzlich auf. Das ist mit ihr passiert.

"Eine Helferin hat das Tier dann rausgetragen"

"Es war kurz vor Wahlschluss. Eine Wahlbeisitzerin wollte noch schnell schauen, ob noch jemand wählen kommt, da hat sie die Schlange gesehen", erzählt Sabine Schatz.Die SPÖ-Abgeordnete war dabei, als das Tier für einige Aufregung in der Volksschule in Ried in der Riedmark sorgte."Zuerst haben wir versucht, sie mit einer Schachtel zu fangen", so Schatz weiter. "Das hat aber nicht funktioniert".Wie kam die Schlange (vermutlich eine Ringelnatter) dann wieder raus? "Eine Wahlhelferin hat die Schlange dann einfach in die Hand genommen und sie raus in die Wiese getragen", erzähl die Politikerin.Schatz stellte Fotos von der Schlange auf Facebook und Twitter. Mittlerweile berichten sogar ausländische Medien schon über den tierischen Zwischenfall.