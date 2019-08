Vor 5 ' Neue Komödie mit Elyas M'Barek und Jella Haase

Ein erster Trailer verrät, was euch in "Das perfekte Geheimnis" erwartet. Mit dabei: Die "Fack Ju Göhte"-Stars Elyas M'Barek und Jella Haase.

Fans von "Fack Ju Göhte" dürfen sich freuen: Am 1. November startet eine neue Komödie mit Elyas M'Barek, Jella Haase und Karoline Herfuth im Kino. Nun ist auch der erste Trailer da!



Um was geht's?



Der deutsche Film heißt "Das perfekte Geheimnis" und erzählt von sieben Freunden, die beim Abendessen ein ungewöhnliches Spiel spielen: Alle eingehenden Textnachrichten müssen laut vorgelesen werden, alle Anrufe müssen auf Lautsprecher gestellt werden. Als eine der Personen, eine Nachricht mit den Worten: "Lust auf ficken?" bekommt, eskaliert die Situation ...



Remake Nummer 10



Die Geschichte um die sieben Freunde ist keineswegs neu. Das Original stammt aus Italien – "Perfetti sconosciuti" aus dem Jahr 2016 und wurde bereits zehn Mal verfilmt.



"Das perfekte Geheimnis" startet am 1. November in den österreichischen Kinos. (lm)