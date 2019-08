Das sagt "Bachelorette" Gerda zu Sex-Gerüchten

Seit der letzten Folge kursiert das Gerücht, dass "Bachelorette" Gerda und Kandidat Tim Sex gehabt hätten. Nun hat sich die 26-Jährige dazu geäußert.

Kam es bei "Die Bachelorette" in der vergangenen Folge zum ersten Sex?Derzeit sucht Rosenlady Gerda Lewis (26) im TV nach der großen Liebe. Hoch im Kurs steht dabei unter anderem Tim Stammberger.In der aktuellen Episode knutschten die beiden nicht nur beim Einzeldate, hinterher durfte der 25-Jährige auch bei der Blondine übernachten.Das Turtel-Duo verschwand also in ihrem Schlafzimmer und genoss dort kamerafreie Zweisamkeit. Hinterher gab sich der Polizist geheimnisvoll.Als er von seinen Konkurrenten ausgehorcht wurde, ließ er offen, ob etwas zwischen ihm und Gerda gelaufen war. Gerda hingegen spricht jetzt Klartext."Zwischen uns ist nichts gelaufen, das kann ich zu 100 Prozent garantieren", versichert "Die Bachelorette".(wil)