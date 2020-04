Für Besuch bei Ikea gelten ab sofort diese 13 Regeln

Hej! Ab Samstag darf der schwedische Möbelriese wieder aufsperren (das Restaurant nicht). Ähnlich wie bei Baumärkten rechnet Ikea mit einem großen Interesse. Damit alles glattläuft, gibt es 13 Regeln.

Und diese Regeln wären:■ Wie in allen anderen Läden gilt auch im Einrichtungshaus ab Samstag Maskenpflicht. Diese werden gratis verteilt.■ Bis auf Weiteres gibt es keine gelben Taschen (nur für Gebrauch im Möbelhaus gedacht).■ Hunde müssen draußen bleiben.■ Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Kunden erlaubt. Ein automatisches Zählsystem, auf das Ikea seit Jahren setzt, kontrolliert die Frequenz. Vor dem Eingang kommen Securitys zum Einsatz.■ Gruppenbildung ist verboten.■ Abstand halten.■ Kein Hände schütteln.■ Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben.■ Nicht ins Gesicht greifen.■ Auf Barzahlung verzichten.■ Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen.■ Hände 20 Sekunden waschen.■ In die Armbeuge niesen.Außerdem sperrt Ikea bereits um 19 Uhr zu, die Restaurants bleiben weiterhin geschlossen.