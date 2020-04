13.04.2020 10:05 Das sind die aktuellen Zahlen aus Oberösterreich

Das sind die aktuellen (Montag 9 Uhr) Zahlen aus Oberösterreich. Bild: Land OÖ

Es sind erfreuliche Zahlen, die das Land Oberösterreich am Ostermontag veröffentlicht hat. Demnach gibt es nur noch 608 akut an Covid-19 erkrankte in OÖ.