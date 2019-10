Das sind die PlayStation-Hits auf der Game City

Sony PlayStation hat bei der diesjährigen Game City jede Menge Spiele-Highlights mit im Gepäck. Das erwartet dich im Rathaus.

Wann: 18. – 20. Oktober 2019

Öffnungszeiten: Fr 9 – 18 Uhr, Sa und So 10 – 19 Uhr

Lange Nacht der Game City powered by AK Young: Fr von 19 – 24 Uhr, Eintritt mit Anmeldung ab 16 Jahren

Eintritt frei!

Wo: Wiener Rathaus, Eingang über Rathausplatz

Vom 18. bis zum 20. Oktober findet in Wien die Game City 2019 statt. Auch dieses Jahr bietet der PlayStation-Stand auf der Gaming-Messe zahlreiche Möglichkeiten zum Anspielen und Erleben. Während Death Stranding den Endspurt bis zum offiziellen Release im November feiert, dürfen Spieler erstmals selbst Hand an den asynchronen Multiplayer von Predator: Hunting Grounds legen. Der PlayStation-Stand in der Gaming Hall hält außerdem folgende Spiele bereit:Ein Kino am PlayStation-Stand präsentiert seinen Besuchern einen Zusammenschnitt des exklusiven Tokyo Game Show-Materials von Kojimas kommendem Meisterwerk.Die Game City 2019 bietet für Konsumenten die Gelegenheit, eine Demo des actiongeladenen PlayStation VR-Spektakels Marvel's Iron Man VR auszuprobieren.Auch Game City-Besucher können nun das sehnlichst erwartete Remake des legendären Klassikers erleben. PlayStation präsentiert die Neuinszenierung des Kultspiels, welches das RPG-Genre neu definierte.Auf der diesjährigen gamescom wurde Dreams als "Bestes PS4-Spiel" und "Best of gamescom" ausgezeichnet, und auch auf der Game City 2019 lädt die Traumwerkstatt zum Kreieren und Erkunden ein.Das atmosphärische PS4-Adventure, das mit dem gamescom-Award der Kategorie "Bestes Familienspiel" ausgezeichnet wurde, lädt Besucher der Messe ein, kreativ zu werden und sich an einigen ersten Pinselstrichen zu versuchen.Das komplett überarbeitete Remake des PlayStation-Klassikers kann auf der Game City 2019 angespielt werden.Das asynchrone 4-gegen-1-Multiplayer-Spiel ist hierzulande erstmals öffentlich anspielbar. Besucher schlüpfen entweder in die Haut des ikonischen Predators oder werden als Soldaten Teil einer Spezialeinheit.Mehrere Anspielstationen bieten Messebesuchern die Möglichkeit, die Welt von PlayStations Streamingdienst PS Now auszuprobieren. Das Angebot bietet hunderte PlayStation-Titel auf Abruf.