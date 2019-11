Das sind die schlechtesten Weihnachtslieder

Neben Klassikern wie "Stille Nacht" oder "Last Christmas" gibt es auch einige Lieder, die einem jede Freude am Fest der Liebe vermiesen können.

Ein Weihnachtsfest ohne musikalische Untermalung ist einfach nicht vorstellbar. Überall auf der Welt wird in den Tagen und Wochen vor dem Heiligen Abend schon fleißig gesungen. Doch nicht jedes Lied, das vom Weihnachtsfest handelt, bringt einen automatisch auch in festliche Stimmung.Das US-Magazin "Esquire" hat sich durch die abertausenden Weihnachtslieder gehört und die zwanzig schrecklichsten Songs rund um das besinnliche Fest aufgelistet. Überraschenderweise finden sich unter den Interpreten der Titel zahlreiche Weltstars wie Bruce Springsteen, Lady Gaga, Justin Bieber und Paul McCartney.Auch einige absolute Kult-Highlights wie John Denvers "Please, Daddy (Don't Get Drunk on Christmas)" oder "Santa Claus Has Got The Aids" kann man weiter unten hören.20. Pentatonix - That's Christmas To Me19. John Denver - Please Daddy Don't Get Drunk This Christmas18. Bon Jovi - Backdoor Santa17. Christina Aguilera - Oh Holy Night16. Maroon 5 - Happy Christmas (War Is Over)15. The Robertsons - Santa Looked A Lot Like Daddy14. NewSong - The Christmas Shoes13. Joel Grey - I'm Gonna Put Some Glue 'Round the Christmas Tree (So Santa Claus Will Stick Around All Year)12. Iggy Pop - White Christmas11. Set It Off - This Christmas (I'll Burn It To The Ground)10. Bruce Springsteen - Santa Claus Is Coming To Town9. She & Him - Baby It's Cold Outside8. Tiny Tim - Santa Claus Has Got The AIDS7. The Killers - Don't Shoot Me Santa6. Band Aid - Do They Know It's Christmas5. Justin Bieber - Mistletoe4. Pussycat Doll - Santa Baby3. The Jackson 5 - I Saw Mommy Kissing Santa Claus2. Lady Gaga - Christmas Tree1. Paul McCartney - Wonderful Christmas Time