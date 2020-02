Das Tivoli Stadion wird zur rauchfreien Zone

Ab dem 22. Februar wird auch das Tivoli Stadion in Innsbruck (Tirol) rauchfrei. Das Verbot umfasst auch E-Zigaretten.

Kickoff beim Bundesliga-Hit

Was in der englischen Premier League und großen Stadien wie dem Nou Camp in Barcelona oder der Allianz Arena in München bereits selbstverständlich ist, wird nun auch im Innsbrucker Tivoli Stadion umgesetzt: ein Rauchverbot!Konkret soll das Rauchen am gesamten Stadiongelände, insbesondere auf den Zuschauerrängen - mit Ausnahme ausgewiesener Raucherzonen in den Stadionumläufen - untersagt werden. Das Verbot tritt bereits am 22. Februar 2020 beim Bundesligaspiel WSG Swarovski Tirol gegen Europacupstarter WAC Pellets Wolfsberg in Kraft und umfasst auch E-Zigaretten."Das rauchfreie Stadion ist uns seit längerem ein großes Anliegen. Wir [wollen] mit dem Verbot ein Umfeld schaffen, in dem es vor allem jungen Menschen leichter fällt, gar nicht erst mit dem Rauchen zu beginnen und ehemalige Raucher in ihrer Entscheidung, aufzuhören, unterstützt werden", begründet Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld, die Entscheidung, das Tivoli Stadion Tirol zur rauchfreien Zone zu machen.