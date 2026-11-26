Wer kennt das nicht: Man steht vor dem Backofen und fragt sich, was die vielen Symbole eigentlich bedeuten. Besonders das Ventilator-Symbol sorgt für Verwirrung.
Denn anders als viele glauben, steht der Ventilator allein nicht zwingend für Umluft. Ist er von einem Kreis umgeben, handelt es sich um Heißluft - eine völlig andere Funktion.
Wie chip.de berichtet, stellt der Kreis um den Ventilator einen Ringheizkörper dar. Der große Unterschied: Bei Heißluft wird die Luft direkt am Ventilator erwärmt und gleichmäßig verteilt.
Der praktische Vorteil von Heißluft: Man kann komplett auf das Vorheizen des Ofens verzichten. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie - und damit bares Geld.
Bei Umluft hingegen verteilt der Ventilator nur die von den klassischen Heizstäben erwärmte Luft im Ofen. Deshalb sollte man hier vorheizen.
Reiner Ventilator ohne Kreis: Umluft - hier wird die Luft von Ober- und Unterhitze verteilt. Ventilator mit Kreis drumherum: Heißluft - ein eigener Ringheizkörper erwärmt die Luft direkt.
Wer also beim nächsten Backen oder Braten auf das richtige Symbol achtet, kann seine Gerichte gleichmäßiger garen - und noch dazu Strom sparen.