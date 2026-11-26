i Frau schaut in ihren modernen Backofen pixabay.com Backofen-Irrtum aufgeklärt Das Ventilator-Symbol ist nicht Umluft Viele verwechseln das Ventilator-Symbol auf ihrem Backofen mit Umluft. Dabei steckt dahinter eine ganz andere Funktion, die Zeit und Geld spart. Von Technik Heute 26.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt das nicht: Man steht vor dem Backofen und fragt sich, was die vielen Symbole eigentlich bedeuten. Besonders das Ventilator-Symbol sorgt für Verwirrung.

Denn anders als viele glauben, steht der Ventilator allein nicht zwingend für Umluft. Ist er von einem Kreis umgeben, handelt es sich um Heißluft - eine völlig andere Funktion.

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Wie chip.de berichtet, stellt der Kreis um den Ventilator einen Ringheizkörper dar. Der große Unterschied: Bei Heißluft wird die Luft direkt am Ventilator erwärmt und gleichmäßig verteilt.

Vorheizen kann man sich sparen

Der praktische Vorteil von Heißluft: Man kann komplett auf das Vorheizen des Ofens verzichten. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie - und damit bares Geld.

Bei Umluft hingegen verteilt der Ventilator nur die von den klassischen Heizstäben erwärmte Luft im Ofen. Deshalb sollte man hier vorheizen.

So erkennst du den Unterschied

Reiner Ventilator ohne Kreis: Umluft - hier wird die Luft von Ober- und Unterhitze verteilt. Ventilator mit Kreis drumherum: Heißluft - ein eigener Ringheizkörper erwärmt die Luft direkt.

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Wer also beim nächsten Backen oder Braten auf das richtige Symbol achtet, kann seine Gerichte gleichmäßiger garen - und noch dazu Strom sparen.