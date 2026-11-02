i Moderner Backofen in der Küche pixabay.com Verwechslung vermeiden Das Ventilator-Symbol ist oft keine Umluft Viele verwechseln das Ventilator-Symbol am Backofen mit Umluft. Dabei steckt je nach Gerät oft eine völlig andere Heizfunktion dahinter. Von Technik Heute 02.11.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neben der Temperatureinstellung findest du auf deinem Backofen zahlreiche Symbole für verschiedene Funktionen. Die gängigsten sind Ober- und Unterhitze, Umluft, Heißluft und Grill. Doch gerade das Ventilator-Symbol sorgt häufig für Verwechslungsgefahr.

Das klassische Umluft-Symbol zeigt einen Ventilator mit drei oder vier Blättern - ohne weitere Elemente. Die Umluft-Funktion ergänzt die Ober- und Unterhitze um einen Propeller, der die Luft im Ofen gleichmäßig verteilt. Das spart Energie und gart Speisen schonender.

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Wie chip.de berichtet, sieht das Heißluft-Symbol dem Umluft-Zeichen zum Verwechseln ähnlich. Der entscheidende Unterschied: Die Ventilator-Blätter sind von einem Kreis umgeben, der einen Heizkörper darstellt. Nicht jeder Backofen hat diese Funktion - vor allem ältere Geräte nicht.

Großer Vorteil: Kein Vorheizen nötig

Bei Heißluft wird die Luft noch besser verteilt als bei klassischer Umluft. Ein großer Vorteil: Du kannst komplett auf das Vorheizen verzichten. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie und damit bares Geld.

Allerdings eignet sich Heißluft nicht für alle Speisen. Besonders bei Backwaren aus Teig kann die starke Hitzeeinwirkung ungünstig sein. Ideal ist sie hingegen für Pizza, Geflügel, Braten, Fisch und Aufläufe.

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Wer die Unterschiede zwischen den Symbolen kennt, kann seine Speisen künftig gleichmäßiger garen - und dabei noch Strom sparen.