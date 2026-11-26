i USB-Anschlüsse auf Laptop pixabay.com Blau, Gelb, Rot Das verrät die Farbe deines USB-Anschlusses USB-Anschlüsse sind oft farbig markiert. Was bedeutet das eigentlich? Die Antwort ist weniger eindeutig, als man denkt. Von Technik Heute 26.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer genau hinschaut, bemerkt schnell: USB-Anschlüsse an Computern und Laptops sind unterschiedlich gefärbt. Schwarz, blau, gelb, rot oder sogar türkis - hinter den Farben steckt ein System. Aber Vorsicht: Ein verlässlicher Hinweis auf die tatsächliche Leistung ist die Farbe nicht.

Schwarze USB-Anschlüsse stehen meist für den älteren USB-2.0-Standard mit maximal 480 Mbit/s. Das reicht für Mäuse, Tastaturen oder Drucker. Blaue Ports hingegen signalisieren in der Regel USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s - ideal für externe Festplatten oder schnelle USB-Sticks.

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Gelbe Anschlüsse findet man vor allem an Notebooks. Sie liefern oft auch dann Strom, wenn das Gerät ausgeschaltet ist - praktisch zum Laden des Handys, berichtet chip.de. Rote Ports deuten häufig auf erhöhte Stromabgabe oder Schnellladefunktion hin, aber eine feste Zuordnung zu einem USB-Standard gibt es hier nicht.

USB-C: Hier zählt das Kabel

Bei USB-C spielt die Farbe des Anschlusses kaum eine Rolle. Viel wichtiger ist das verwendete Kabel. Denn nicht jedes USB-C-Kabel unterstützt alle Funktionen. Ein Kabel, das ein Smartphone problemlos lädt, kann beim Laptop die Ladeleistung begrenzen oder für einen Monitor ungeeignet sein.

Bei USB-C-Kabeln sollte man daher drei Eigenschaften getrennt prüfen: maximale Ladeleistung in Watt, unterstützte Datenrate und ob Videoübertragung möglich ist. Manche günstigen Kabel bieten nur USB-2.0-Geschwindigkeit.

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Fazit: Handbuch checken

Die Farbe eines USB-Anschlusses kann eine erste Orientierung bieten, ersetzt aber nicht den Blick ins Handbuch oder die technischen Spezifikationen des Herstellers. Wer sicher sein will, was ein bestimmter Port wirklich kann, sollte die offiziellen Angaben prüfen.