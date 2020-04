Heuer kein Maibaum in Linz: Das wäre er gewesen

Wegen der Corona-Krise wird heuer am Linzer Hauptplatz kein Maibaum aufgestellt werden. "Heute" zeigt, wie der Maibaum 2020 ausgesehen hätte.

27 Meter hoch, 60 Jahre alt und eine Stamm-Dicke von rund 35 Zentimetern. So die Eckdaten des Maibaums 2020. Der heurige Baum wäre aus Altenberg bei Linz (Bez. Urfahr-Umgebung) gekommen - aus dem Waldstück von Bürgermeister Ferdinand Kaineder (ÖVP).Seit 14. März wartet der Baum bereits auf seinen Abtransport nach Linz. An diesem Tag wurde er geschnitten, seinen Weg in die oberösterreichische Landeshauptstadt hätte er am 30. April antreten sollen. Laut Plan wäre er noch am selben Tag am Linzer Hauptplatz gegen 17 Uhr aufgestellt worden, wie Bürgermeister Kaineder gegenüberverrät.Doch aus der Tradition des Maibaumaufstellens und damit auch dem Klauen wird heuer nichts. Weil man Einsatzkräfte und Verwaltung in der Corona-Krise nicht noch "zusätzlich zu ihren wichtigen Aufgaben fordern" wolle, müssten Festveranstaltungen am Hauptplatz dieses Jahr leider hintanstehen, erklärte erst kürzlich Linz-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).Und was passiert jetzt mit dem bereits abgesägten Baum? "Der bleibt jetzt erstmal bei mir daheim liegen. Auch wenn er dann schon etwas trocken ist, vielleicht kann er ja nächstes Jahr doch noch zum Einsatz kommen", so Kaineder.