Das wird definitiv das Rapkonzert des Jahres

In Stuttgart findet am Dienstag der "Red Bull Soundclash" statt. Eine Show der superlative, was den Deutschrap angeht.

Bausa, RAF Camora, Azet, Loredana, Summer Cem. Ohne Zweifel gehören diese Künstler zur aktuellen Elite des deutschen Hiphop. Am Dienstag wird die Schleyerhalle in Stuttgart wohl deshalb zum Mekka des Deutschraps. Denn all diese Acts werden sich eine Bühne teilen. Wobei: Sie werden sich zwei Bühnen teilen. Denn beim "Red Bull Soundclash" treten sie gegen Bausa an.Die Regeln kurz erklärt: Bei einem Soundclash handelt es sich eigentlich um ein Battle. Zwei Seiten treten gegeneinander an. In dem Fall wird Bausa gegen einige andere seiner Kollegen rappen. Fünf Runden stehen auf dem Programm:In der ersten Runde covern Bausa und die herausfordernden Artists jeweils denselben Song. Man darf gespannt sein, wie sie das meistern.Im zweiten Durchgang wird es besonders spannend. Der Takeover ist ein offener Schlagabtausch: Eine Seite beginnt einen Song, den die Andere dann beenden muss.Danach wird jeder Artist einen seiner Songs neu interpretieren: Verschiedene Styles und Genres – nichts bleibt wie es war!Kurz vor Schluss bekommt jede Seite die Chance, sich für ihre Tracks ein paar Überraschungsgäste mit ins Boot zu holen. Wer hat wohl das richtige Ass im Ärmel?Beim großen Finale erwarten euch noch einmal alle Artists des Red Bull Soundclash 2019 – Überraschungen garantiert!Am Ende des Tages gilt es das Publikum zu überzeugen. Die Fans in Stuttgart entscheiden, wer den Sieg davontragen wird. Mr. "Was du Liebe nennst"? Oder doch die geballte Ladung Rap-Elite. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie die Sache ausgehen wird. Wer nicht in Stuttgart dabei sein kann, für den hat "heute.at" ein besonderes Schmankerl. Denn wir sind Live vor Ort und versorgen euch nicht nur mit aktuellen Infos sondern werden auch den Soundclash streamen. Möge der Beste gewinnen.