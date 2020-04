Das Wochenende bringt viel Sonne, aber auch Wind

Samstags noch etwas zurückhaltend, verspricht das Wetter am Sonntag strahlenden Sonnenschein. Der Wind verhindert richtig warme Temperaturen aber.

Im Laufe des Samstags lockert sich die Wolkendecke immer mehr auf, am Sonntag gibt es vielerorts sogar wolkenlosen Himmel und Sonnenschein: Das Wetter dieses Wochenende beginnt zunächst mit vielen Wolken und kurzen Regenschauern, die meisten davon im Waldviertel.Am Nachmittag lockert es jedoch auf und im ganzen Land kommt die Sonne durch. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht von Nordwest auf Nordost. Die Tagestemperaturen erreichen voraussichtlich 7 bis 13 Grad.Der Sonntag bringt viel Sonne ins Land. Teils bleibt der Himmel sogar über längere Phasen wolkenlos. Es weht jedoch ein lebhafter bis kräftiger Wind aus Ost bis Süd. So richtig warm fühlt sich das Wetter, trotz viel Sonne, also nicht an. Die Temperaturen erreichen aber immerhin bis zu 17 Grad.Am wärmsten wird es im Mostviertel, wo der Föhn für einige milde Frühlingsstunden sorgt. Auch der Start in die neue Woche verspricht weiterhin viel Sonne.