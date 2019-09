Das Wochenende fällt ins Wasser

Bild: iStock

Samstag und Sonntag wird es in Niederösterreich nass ...

Mit einer dicken Wolkendecke deckt sich das Bundesland Niederösterreich am Wochenende zu: Nach einem verregneten Freitag, sieht es Samstag und Sonntag nämlich nicht viel besser aus.



Am Samstag hat die Sonne gegen die kompakte Wolkendecke kaum Chancen, es regnet zeitweise. Erst am Nachmittag sind vereinzelte Auflockerungen möglich. Frühtemperatur: 11 bis 16 Grad, Tageshöchstwerte: 14 bis 20 Grad.



Und auch der Sonntag wird nass gestartet. Laut "ZAMG" sollten die Regenwolken aber bereits am Morgen langsam abziehen, einige kleine Schauer werden tagsüber erwartet. Diese Zeit ist auch die einzige Chance für die Sonne, vorübergehend einmal durchzublinzeln, denn bereits am Abend verdichten sich die Wolken erneut, in der Nacht regnet es dann teils stark. Frühtemperaturen am Sonntag: 9 bis 14 Grad, Tageshöchstwerte: 15 bis 21 Grad.



(nit)