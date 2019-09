Datenschutz: Stehen Klassenfotos vor dem Aus?

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung - kurz DSGVO - verzichten immer mehr Schulen auf die beliebten Klassenfotos.

Einverständniserklärung der Eltern"

Aufwand zu groß

Der strenge Datenschutz sorgt in vielen Bereichen der Bürger für Ärger. Auch der Schulbetrieb blieb davon nicht verschont. Das sich viele Direktoren den Ärger und Aufwand mit der neuen Datenschutzverordnung ersparen wollen, wird in vielen Schulen in Salzburg komplett auf Klassenfotos verzichtet.Derzeit müssen die Schüler für ein Klassenfoto eine gesonderte Einverständniserklärung der Eltern einzuholen. "Sowohl für die Fotografie als auch wenn der Schulfotograf die Fotos dann direkt an die Eltern zuschickt - darüber muss man die Eltern informieren, dass diese Daten veröffentlicht werden", sagt die Leiterin des Präsidialbereichs in der Bildungsdirektion Salzburg, Eva Hofbauer, gegenüber dem ORF.Möchte die Schule das Klassenfoto auf der Website veröffentlichen, braucht es eine weitere Einverständniserklärung. Auch die Behörden empfehlen, dass die Schulen zur Sicherheit lieber öfter die Zustimmung einholen.Aus diesen Gründen verzichten viele Schulen in Salzburg komplett darauf. Dass sei aber laut Hofbauer nicht notwendig, wenn auf die rechtlichen Rahmenbedingungen geachtet wird.Für die Eltern bedeutet es aber, dass sie in Zukunft noch mehr Zettel zu Schulbeginn ausfüllen müssen.