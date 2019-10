Dave Grohl kündigt neues Album der Foo Fighters an

Die Arbeit an der Platte soll noch diese Woche beginnen.

Längst sind die Foo Fighters nicht mehr nur "die Band, für die der Nirvana-Drummer singt". Dave Grohl gründete die Formation Mitte der Neunziger und machte sie zu einem der größten Player im Rock-Business.Zwei der jüngsten drei Alben schafften es an die Spitze der US-Charts und landeten auch in Österreich auf dem ersten Platz. So auch die letzte Platte "Concrete and Gold" (2017).Im Rahmen des "Rock in Rio" – die Foo Fighters traten am 28. September bei dem Festival auf – kündigte Dave Grohl nun neues Songmaterial an."Ich weiß nicht, wann wir wieder hier sein werden, aber wir werden zurückkommen", so Grohl ( via "Rock Hard" ). "Nächste Woche fliegen wir nach Hause und fangen an, an einem neuen Foo-Fighters-Album zu arbeiten. Es ist gut."Die Foos bleiben damit ihrem Rhythmus treu. Durchschnittlich liegen drei Jahre zwischen ihren Alben. Für 2020 schien eine neue Platte wahrscheinlich, jetzt dürfen sich die Fans endlich konkret darauf freuen.