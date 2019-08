David Alaba verkündet stolz, dass er Papa wird

ÖFB-Star David Alaba verrät öffentlich, was hinter seinem Torjubel steckt: Er wird Papa, schreibt der 27-Jährige auf Twitter.

"Alaba junior is on his way", schreibt David Alaba nach seinem Tor beim 6:1-Sieg seiner Bayern gegen Mainz. Übersetzt heißt das: Alaba wird Papa eines Sohnes. Der Kicker ist mit Shalimar Heppner liiert.Wir gratulieren natürlich herzlich!"Es gibt etwas größeres zu feiern als das Tor und den Sieg heute", sagt der werdende Vater. Seinen Treffer zum 2:1 hatte er mit einer Daumen-Im-Mund-Geste gefeiert.(Heute Sport)